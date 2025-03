En un giro significativo de los acontecimientos, Olga Norambuena, madre soltera de 46 años y madre de una niña de 9 años con Síndrome de Down, logró finalmente reincorporarse a su puesto en el Correo Argentino en Trelew y comenzará a trabajar el próximo lunes 17 de marzo.

Tras más de 10 meses de una intensa y complicada batalla legal que captó la atención de los chubutenses, el caso de Olga puso en relieve la lucha por los derechos laborales y la igualdad de género en el ámbito laboral.

TRABAJÓ 18 AÑOS EN EL CORREO ARGENTINO Y LA DESPIDIERON

Olga Norambuena había trabajado durante 18 años en la sucursal del Correo Argentino en Trelew, donde desempeñaba el cargo de ejecutiva de cuentas Pymes y era responsable de la logística electoral. Sin embargo, en abril de 2024, fue despedida sin argumentos claros, en lo que ella denunció como un despido discriminatorio.

En ese momento, Norambuena era la única empleada mujer en la sucursal, lo que la llevó a cuestionar la decisión del Correo Argentino. La desvinculación no solo afectó su estabilidad laboral, sino que también tuvo un impacto significativo en su vida personal.

"Consulté a los abogados, porque nosotros al plantear que fue un despido discriminatorio, consideramos que yo nunca dejé de ser empleada. Finalmente fui y me hice los exámenes preocupacionales, porque no tengo nada que ocultar. Ahora estoy esperando novedades", contó Norambuena hace unos meses.

Uno de los fundamentos clave para la reincorporación de Norambuena fue la protección de los "derechos de contenido alimentario y de salud" de su hija de 9 años, quien padece síndrome de Down y necesita constantes terapias y atención médica.

"Ella tiene síndrome de down y necesita terapias para acompañar su desarrollo. Tiene que recibir atención de una psicopedagoga, psicóloga, terapista ocupacional, fonoaudióloga, etc. En algunos casos pudimos pagar particular y en otros no. Las profesionales me acompañaban muchísimo y entienden la situación", explicó Olga.

Sin embargo, decidida a defender sus derechos, Norambuena recurrió a la justicia federal y denunció que su despido había sido discriminatorio debido a su condición de mujer. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y posteriormente el Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenaron su reincorporación cautelar hasta que se dictara sentencia en la causa.

A pesar de estas órdenes judiciales, el Correo Argentino se negó a reincorporarla, lo que desencadenó una serie de multas diarias por incumplimiento. Inicialmente, estas multas eran de $500,000 por día, pero debido a la persistencia del Correo en no cumplir con la medida, el juez Sastre elevó la multa a $800,000 diarios. Esto llevó a que la empresa acumulara una deuda de más de $30 millones por no reincorporar a Norambuena.

LAS GRAVES CONSECUENCIAS DEL DESPIDO

Durante su tiempo fuera del trabajo, Olga enfrentó dificultades económicas y de salud. La pérdida de su obra social significó que tuviera que recurrir a la salud pública para atender las necesidades médicas de su hija, quien requiere terapias constantes para su desarrollo.

Además, Norambuena sufrió problemas de salud vinculados a una enfermedad inmunológica que le habían diagnosticado en 2013, y que se complicó debido a la falta de acceso a medicamentos adecuados.

A lo largo de su lucha, Olga Norambuena recibió un apoyo significativo de la comunidad y de organizaciones sindicales. Su caso se convirtió en un símbolo de resistencia contra los despidos discriminatorios y en defensa de los derechos laborales. La solidaridad de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares fue fundamental para mantener su espíritu y determinación durante este proceso.

FINAL FELIZ PARA UNA LARGA LUCHA JUDICIAL

Finalmente, tras varios fallos judiciales a su favor y una lucha incansable, Olga Norambuena logró retomar sus funciones en el Correo Argentino. Su reincorporación no solo significa un triunfo personal, sino también un alivio para su familia, ya que podrá recuperar los beneficios de salud para su hija.