En Comodoro Rivadavia, donde la oferta local es parte fundamental de la identidad y la economía regional, la desaparición de un espacio que se consolidó y se mantuvo fiel a su estilo femenino y de comunidad dejará un vacío en la oferta de moda petrolera.

EL COMERCIO DE COMODORO COMIENZA A APAGARSE

Comodoro atraviesa un panorama delicado en el sector comercial. Según confirmó el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), José González, ya se registraron 600 despidos en lo que va del año en comercios pequeños, afectados por la caída del consumo.

“Hasta ahora los despidos se concentraban en las pymes, pero nos preocupa que esta situación empiece a trasladarse también a los supermercados. Si no hay ventas, las empresas van a ajustar por el lado del personal”, advirtió en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio Del Mar.

El dirigente gremial señaló que la afluencia de clientes en los supermercados disminuyó notablemente, lo que encendió la alarma en las grandes cadenas que operan en la ciudad. “Estamos ocupados en este tema, hablando con dirigentes políticos que pueden llegar a tener representación nacional para que impulsen medidas que alivien la situación”, indicó.

CIERRA ANNETTE, LA TIENDA DE ROPA CON MÁS DE 10 AÑOS DE TRAYECTORIA

Annette, emblemática boutique de calzado y moda femenina en Comodoro Rivadavia, anunció el cierre de su local ubicado en Avenida Polonia 495 esquina Esquel, a partir del 30 de septiembre de 2025.

Esta decisión, comunicada a través de sus redes sociales este pasado jueves 11 de septiembre, marca el fin de una etapa de más de una década en la cual la tienda se convirtió en un punto de encuentro para cientos de mujeres en la ciudad.

El posteo oficial de la boutique estuvo acompañado de emotivas palabras de despedida por parte de Caro y Mel, las propietarias y gestoras del proyecto. “Queridas amigas y clientas: hoy queremos compartir una noticia que nos llena de emociones encontradas. Después de tantos momentos vividos juntas, nuestro local en Av. Polonia 495 esquina Esquel cerrará sus puertas a partir del 30/9”, escribieron.

En su mensaje destacaron la importancia de la comunidad que las acompañó a lo largo del tiempo y que “ha sido el alma de este proyecto”. La boutique no solo fue un espacio comercial, sino también un lugar de encuentros, diálogo y vivencias compartidas, donde cada sonrisa y cada charla dejaron una huella imborrable.

LA REALIDAD DETRÁS DE UNA DECISIÓN DIFÍCIL Y LA LIQUIDACIÓN DE TODA SU ROPA

La propietaria subrayó que “a veces toca parar, repensar y barajar de nuevo”, y que la necesidad de ese “reset” responde a una realidad económica y empresarial que no perdona, incluso para negocios con recorrido y respaldo local. Además, añadió: “Este negocio está íntegramente manejado por mujeres, así que sé que me van a entender”.

Con más de diez años en el rubro, esta mujer empresaria reflejó el desafío constante de adaptarse a los cambios que impone el mercado. “No fue fácil tomar la decisión... soy una mujer que se adapta y sigue”. Esta frase resume un espíritu de resiliencia y compromiso con la comunidad, que no termina con el cierre físico de la tienda.

En un gesto de gratitud y transparencia, se anunció que comenzará una liquidación total de stock con “la mejor calidad y diseño al mejor precio”. Para facilitar el acceso, pondrán horario corrido para que todas las clientas puedan acercarse y aprovechar las ofertas hasta agotar productos.

Por otro lado, Annette no se despedirá por completo, sino que planea continuar acompañando a su clientela a través de su tienda online en annetteboutique.cr. “Este lazo tan especial no termina aquí. Esperamos seguir acompañándolas y ser parte de sus días, aunque sea de una manera diferente”, afirmaron.

El cierre de Annette se inserta en un contexto económico complejo, donde pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para sostener su operativa física debido a factores como el aumento de costos, cambios en hábitos de consumo y competencia con plataformas digitales. La decisión de “hacer un reset” refleja una tendencia creciente en el mundo del comercio minorista, que traslada la atención hacia modalidades híbridas y canales online para encontrar nuevas oportunidades de negocio.