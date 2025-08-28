COLECTIVOS
Transporte en Comodoro: finalmente hubo acuerdo y llega el convenio de prórroga al Concejo
Según pudo conocer ADNSUR, el viceintendente Maximiliano Sampaoli y representantes de la empresa Patagonia Argentina cerraron la extensión desde el 1.º de septiembre
Fuentes legislativas confirmaron que, tras alcanzar un acuerdo entre la empresa y el municipio en una reunión en la que participó el viceintendente Maximiliano Sampaoli junto a representantes de la empresa Patagonia Argentina, se acordó prorrogar el servicio durante 90 días, a contar desde el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que se espera su llegada al Concejo para aprobarlo en la sesión de este jueves.
Tal como anticipó este pasado miércoles ADNSUR, la empresa reclamó el pago de intereses en torno a los 800 millones de pesos y ese era uno de los detalles que buscaban pulirse en reuniones mantenidas durante esta mañana.
NOTA EN DESARROLLO
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ACCIDENTE FATAL
Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque
El accidente ocurrió este lunes por la madrugada en la zona sur de la ciudad. Uno de los vehículos estaba ocupado por ocho jóvenes, todos mayores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Regional en tres ambulancias.
No disponible sin conexión
TRISTEZA
Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo
La colisión ocurrida en un punto de alta circulación terminó con una persona fallecida y varios heridos. El conductor responsable quedó detenido mientras avanza la investigación judicial.
No disponible sin conexión
TRISTEZA
"Uno de los autos cruzó en rojo": el fatal accidente que terminó con la muerte de una mujer en Comodoro
Un accidente ocurrido a primera hora de la mañana entre dos vehículos dejó una víctima fatal y varios heridos. La policía investiga las causas y analiza imágenes para determinar responsabilidades.
No disponible sin conexión
UN IMPUTADO
Se reveló cómo fue la muerte de Maira Remolcoy tras el trágico accidente en Comodoro Rivadavia
La mujer de 36 años falleció en el lugar tras ser embestida por un Fiat Siena mientras cruzaba la avenida en un Volkswagen Gol, que habría pasado en rojo el semáforo. El conductor de este último vehículo fue imputado por “homicidio culposo por conducción imprudente" y quedó en libertad este martes.
No disponible sin conexión