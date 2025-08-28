Fuentes legislativas confirmaron que, tras alcanzar un acuerdo entre la empresa y el municipio en una reunión en la que participó el viceintendente Maximiliano Sampaoli junto a representantes de la empresa Patagonia Argentina, se acordó prorrogar el servicio durante 90 días, a contar desde el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que se espera su llegada al Concejo para aprobarlo en la sesión de este jueves.

Tal como anticipó este pasado miércoles ADNSUR, la empresa reclamó el pago de intereses en torno a los 800 millones de pesos y ese era uno de los detalles que buscaban pulirse en reuniones mantenidas durante esta mañana.

