RADA TILLY (ADNSUR) - El secretario de Gobierno de Rada Tilly, Juan José Rivera, se refirió este martes a las nuevas medidas que comenzarán a regir a partir de hoy en la ciudad, con el fin de "bajar la circulación en un 40 por ciento", luego de que se decretara la transmisión comunitaria con predominancia de conglomerado en Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento.

Con respecto a los controles y la circulación, Rivera manifestó que "vamos a realizar controles exhaustivos en la circulación según la terminación par o impar del DNI y habrá una fuerte campaña para recordarle a la gente sobre la obligatoriedad de usar barbijo, de mantener el distanciamiento social y realizar la sanitización correspondiente al ingresar o salir de la casa".

"La circulación entre Comodoro y Rada Tilly será normal y se deberá hacer según la terminación de documento", además dijo que se llevarán a cabo "fuertes controles internos, en los ingresos y egresos a la localidad". En cuanto a los permisos para los trabajadores, dijo que son los mismos que estaban vigentes.

Rivera reiteró la importancia de "lavarse las manos, saludarse con el codo, no tomar mate, no compartir el mismo vaso y utensilios". Tambipen, reiteró que "no están autorizadas las reuniones familiares ni las actividades grupales, pero sí individuales como caminar, correr o andar en bicicleta".

En cuanto a los gimnasios, señaló que abrieron este mertes sólo para actividades individuales: "Tienen nuevos protocolos y sólo están habilitados para musculación, será con terminación de DNI", dijo.

Por último, aseguró que "para no volver a fases anteriores hay que bajar la circulación en un 40 por ciento diario, eso nos ayudaría a controlar el brote, después si hay que ser mas restrictivos, lo vamos hacer".