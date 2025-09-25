La actividad en el corazón de Vaca Muerta se vio marcada este jueves 25 de septiembre por la asamblea general informativa convocada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El encuentro comenzó a las 10 de la mañana en el camping de petroleros privados, ubicado sobre la ruta provincial 17, en el kilómetro 175, muy cerca de la ciudad de Añelo, generando un importante movimiento vehicular en toda la zona.

Operativo de seguridad

El coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Interior Añelo, comisario inspector Julio Muñoz, explicó en declaraciones radiales que se está desarrollando un operativo “de grandes dimensiones” debido al flujo masivo de vehículos que la convocatoria implica.

“El tema del tránsito es lo que más nos preocupa cuando se realizan estas asambleas. Estamos disponiendo de gran cantidad de personal para evitar siniestros”, señaló.

Según detalló, el tránsito comenzó a complicarse desde las 9 de la mañana, cuando empezaron a arribar los vehículos hacia el lugar del encuentro.

Refuerzo sanitario

El operativo incluye la participación del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), con ambulancias dispuestas en puntos estratégicos, además de un puesto sanitario intermedio ubicado a 14 kilómetros del cruce de las rutas 7 y 8, para brindar cobertura rápida en caso de incidentes.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, explicó que la asamblea busca informar a los trabajadores sobre la situación actual del sector y llevar tranquilidad.

“Es muy grande el abanico de la actividad y la gente va a escuchar cómo está y, sobre todo, a buscar tranquilidad”, sostuvo el dirigente.