CRONOGRAMA
Trámites de DNI y pasaporte: nuevo operativo del Registro Civil móvil en Comodoro
Del viernes 3 al domingo 5 de octubre se podrán realizar trámites en las asociaciones vecinales 9 de Julio y Pueyrredón y en el predio ferial de la ciudad.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, desplegará un nuevo operativo del Registro Civil Móvil en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar el acceso a la documentación personal.
La iniciativa busca garantizar que los ciudadanos puedan realizar de manera ágil y accesible trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al pasaporte argentinos.
Cronograma del operativo
- Viernes 3 de octubre: Asociación Vecinal 9 de Julio (Uruguay N.º 938), de 9 a 17 horas.
- Sábado 4 de octubre: Asociación Vecinal Pueyrredón (La Prensa N.º 212), de 9 a 17 horas.
- Domingo 5 de octubre: Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, de 12 a 19 horas.
