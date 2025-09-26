El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, desplegará un nuevo operativo del Registro Civil Móvil en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar el acceso a la documentación personal.

La iniciativa busca garantizar que los ciudadanos puedan realizar de manera ágil y accesible trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al pasaporte argentinos.

Cronograma del operativo