El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, desplegará un nuevo operativo del Registro Civil Móvil en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar el acceso a la documentación personal.

La iniciativa busca garantizar que los ciudadanos puedan realizar de manera ágil y accesible trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al pasaporte argentinos.

Cronograma del operativo

  • Viernes 3 de octubre: Asociación Vecinal 9 de Julio (Uruguay N.º 938), de 9 a 17 horas.
  • Sábado 4 de octubre: Asociación Vecinal Pueyrredón (La Prensa N.º 212), de 9 a 17 horas.
  • Domingo 5 de octubre: Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, de 12 a 19 horas.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer