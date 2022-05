Juan Carlos Rubiolo comenzó a trabajar en la fábrica de pastas "La Italiana" cuando teníaa 14 años.Tras 50 años enj esa empresa de Río Cuarto, Córdoba, se jubiló y los dueños le obsequiaron un auto cero kilómetro.

Rubiolo vive en Las Higueras, localidad cercana a Río Cuarto, y recuerda que fue uno de los primeros en trabajar en esa fábrica. “Empecé con la empresa constructora, a levantar la pared, los cimientos. Estuve desde el comienzo con el señor Humberto Gualtieri, que lamentablemente no está más, el me trajo acá”, dijo, y añadió: “Estoy muy feliz, para mí es como una familia del corazón”.

Además del auto, los dueños de La Italiana le pusieron el nombre del empleado a un área de la empresa.

“A esto nunca he pensado llegar. Me han apoyado en las malas como en las buenas, hemos pasado juntos los mismos problemas. Tanto así como ahora está el progreso, hemos tenido momentos difíciles”, relató Rubiolo.

“Es muy difícil decirlo, no sé si me lo merezco o no, pero ellos han tomado esta decisión", dijo con humildad, y reconoció: "Yo he vivido dentro de la empresa, he trabado noche y día en la empresa, si había que venir, venía. Un poco la siento mía, me cuesta irme”.

Con información de La Voz