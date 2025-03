El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) realizó este lunes una movilización hacia el Concejo Delibertante de Comodoro Rivadavia, en reclamo de mejoras salariales, en el marco de un plan de lucha que se replicó con asambleas en distintas ciudades de la provincia.

“Estamos perdiendo poder adquisitivo de nuestros salarios, porque hay mucha gente que no puede cubrir sus necesidades básicas. Aumentaron todas las tarifas, la comida y los alquileres. Además, han disminuido las prestaciones de la obra social, y todo eso impacta y nos ajusta a los sueldos y nos ajusta a nuestro modo de vivir”, explicó Eugenia Romano, de SITRAJUCH.

La movilización de este lunes, señalaron desde el sindicato, buscan captar la atención del Superior Tribunal de Justicia. “La respuesta llegó después de nueve meses, con un 2,5% a febrero y un 2,5% a marzo, pero eso no cubre un 15% de 2024. Los compañeros no quieren saber nada porque no les alcanza para poder cubrir todos los gastos que tienen en su casa”, agregó Romano.

En caso de que no se encuentran soluciones al reclamo, desde SITRAJUCH adelantaron que en las próximas horas puede anunciarse un paro total de actividades, una decisión que debe ser definida por la asambleas llevadas a cabo en las ciudades.

Mientras tanto, desde la seccional local del gremio buscan visibilizar el conflicto. “Eso es lo que surgió de las asambleas y los compañeros establecieron como una medida que podía ser efectiva para que también la gente de Comodoro sepa quiénes somos los judiciales”, concluyó Romano.