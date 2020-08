RAWSON (ADNSUR) - Trabajadores estatales y referentes sindicales se movilizaron este jueves hacia Casa de Gobierno en Rawson en reclamo por los sueldos adeudados y el pago escalonado. Tras la marcha, dirigentes de distintos gremios fueron recibidos por el secretario de Gobierno de Chubut, Javier Touriñán.

Al término del encuentro, Noelia Fernández del SISAP (Sindicato de Salud Pública) explicó que “veníamos a buscar una reunión del Gobernador con todos los representantes gremiales. Le planteamos toda la problemática a Touriñán que no desconocía el tema. Concretamente –en el caso de Salud Pública- le exigimos que se vuelva a convocar a la reunión que fue cancelada con los ministerios de Salud y Economía, respectivamente”.

“Nos confesaron que no se va a salir del pago escalonado hasta que ellos refinancien la deuda. Van a pasar otros 90 días con la misma incertidumbre. No sólo no pueden dar la fecha de cobro del tercer y cuarto rango sino que esta situación salarial no va a cambiar hasta que se termine de reestructurar la deuda”, reveló la dirigente gremial.

Por su parte, Mónica Balmaceda del SADOP (Sindicato de Docentes Privados) agregó que “les reclamamos previsibilidad y el pago de los salarios porque la situación de los trabajadores de la provincia es desesperante. No nos pudieron contestar porque el Gobernador y el ministro de Economía están buscando el dinero. También, solicitamos que el Banco no haga los descuentos de las tarjetas de crédito cada vez que se pagan los haberes. Respecto a la temática concreta de la Educación, pedimos que el Secretario de Trabajo Cristian Ayala cumpla con lo corresponde y que sancione a las Instituciones que no están cumpliendo con los temas salariales de nuestro sector”.

Representantes de CTA señalaron que “a Touriñán, le dijimos que preocuparse no alcanza. Necesitamos soluciones en la mesa. Le subrayamos que hay economías familiares devastadas. Necesitamos respuestas urgentes y que se realice la convocatoria. También, hablamos de la Ley tributaria como una posible solución. Uno sale con mucha bronca de estas reuniones pero valoramos que –al menos- tuvieron la voluntad de recibirnos”.

Por su parte, Carlos Sepúlveda del gremio SISAP recordó que “desde el año pasado que estamos en la calle. Hoy fue una Jornada de Protesta Nacional y acá fue el último día de paro de la Salud Pública por 72 hs que se fijaron en Chubut. Hoy invitamos a los compañeros de otros gremios y es importante que nos acompañen porque la Salud Pública es de interés colectivo”.

Consultado por ADNSUR en los momentos previos a la marcha a Casa de Gobierno sobre si estaban dispuestos a encontrarse con Touriñán, Sepúlveda manifestó “somos un sindicato que pugnamos por el diálogo. Hasta ahora sólo dialogamos con el Ministerio de Salud pero no tiene los resortes suficientes de la Economía para dar respuestas a los reclamos que tenemos”.

Minutos después, la reunión se produjo y los asistentes valoraron la predisposición de ambas partes pero todavía quedan varios puntos en agenda para mantener en discusión.

Incidentes en Legislatura y Casa de Gobierno

En medio de la movilización, Santiago Goodman (Secretario General de ATECH) se enteró que lo citaban a la audiencia del próximo viernes 11 de septiembre a las 09 hs por los incidentes en la Legislatura y Casa de Gobierno ocurridos hace un año.

En tal sentido, expresó “hace tiempo que estamos preparados con los otros 3 imputados. Ese día vamos a estar más allá de cualquier connotación porque es el Día del Maestro. Presentaremos todas nuestras pruebas que lo que dice la Justicia es ‘criminalizar la protesta’. Por otro lado, cuando fuimos a la Justicia -en varias oportunidades- y planteamos que el Poder actúe en relación con nuestro salario, cláusula gatillo, aguinaldo y condiciones laborales, se inhiben de fallar porque dicen que están en la misma situación y así pasamos de un Tribunal a otro".

Consideró que "esa misma Justicia toma la denuncia del Gobierno y la lleva bien aceleradita, no hay pandemia ni nada para adjudicarnos esa fantochada de la denuncia. De todos modos, el 11 de septiembre vamos a estar ahí. Esta ‘criminalización de la protesta’ alcanzó a los auxiliares de la Educación, trabajadores de Vialidad, Salud y de otros organismos públicos”, denunció.

“Hay otras denuncias de la ATECH, SUTAP, Sitravich que ya fue tomada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Todos denunciamos lo que nos ocurrió todos estos años porque nuestro derecho a salario fue vulnerado. Todas estas presentaciones se están tramitando en la Oficina de Chile. Todas las denuncias se unificaron y esperamos una respuesta contundente”, cerró Goodman.