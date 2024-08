SIN RIESGO Bensimón: “Ningún proyecto minero está en condiciones de avanzar en el corto plazo en Chubut por más RIGI que haya” El abogado de la Cámara Minera afirmó que la Ley Bases no avasalla las autonomías provinciales y no pone en riesgo la Ley 5001. Además, dijo que el RIGI no le aporta nada nuevo a una actividad que ya goza de estabilidad fiscal, y que no ve factible que se pretenda avanzar con el Proyecto Navidad en el corto plazo.