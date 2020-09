RAWSON (ADNSUR) - 47 trabajadores que se desempeñan en distintas dependencias del Ministerio de Educación en toda la provincia se movilizaron este lunes a Casa de Gobierno. Reclaman que no cobran hace 6 meses, que se les terminó el contrato en diciembre del 2019 y no tuvieron más respuestas. Según denunciaron, sus jefes inmediatos les exigen que se presenten a trabajar sin ninguna cobertura.

En representación de sus compañeros, Milena Almonacid, empleada de la Dirección de Financiamiento Externo del organismo, reveló que “nos están haciendo venir a trabajar y cumplimos guardias mínimas porque somos responsables y queremos cumplir. Pero ellos no cumplen en nada con nosotros desde marzo. Estamos agotadas, no sabemos a quien acudir porque llevamos 6 meses sin cobrar. Esta situación se vuelve insostenible a largo plazo. No tenemos para pagar los servicios y tenemos que pedir prestado a todos los familiares. Ya vinimos muchas veces a Casa de Gobierno y no sabemos más qué hacer”.

“Queremos, con todo nuestro énfasis, que firmen el expediente de nuestro pase a planta transitoria (establecido hace 1 año en un acuerdo paritario) y que podamos cobrar todos los meses adeudados. Nos pagaron sólo enero y febrero de este año y –desde marzo- no nos pagan, nos dicen que ‘tenemos que esperar’ y sigue pasando el tiempo de manera dramática para todas nosotras. En total, hay 47 personas afectadas que prestan servicios en diferentes partes de la provincia. Nos sentimos desamparadas, nos exigen que vengamos a cumplir con nuestro trabajo pero no tenemos ningún tipo de cobertura ante alguna contingencia de accidentes laborales, salud ni nada por el estilo. Es una situación horrible la que estamos pasando”, afirmó.

Por su parte, Florencia agregó “somos empleadas administrativas que garantizamos la capacidad operativa del ministerio. La mayoría somos madres, tenemos nuestras familias y se sobrellevan estos 6 meses con muchas dificultades y angustias porque tenemos compañeras con tratamientos oncológicos e hijos con discapacidad. Desde que se terminó el contrato en diciembre, no tenemos respuestas”.

Finalmente, Cecilia explicó a ADNSUR “es una situación desesperante. Necesitamos que con suma urgencia nos atiendan y nos resuelvan esta nuestro estado laboral. Tenemos deudas, hijos chicos y muchos impuestos impagos. Estamos al borde que nos corten los servicios básicos. Ya marchamos varias veces hasta Casa de Gobierno e incluso cortamos la ruta 3 en el trayecto Trelew –Puerto Madryn. Nos duele mucho todo esto porque somos seres humanos y necesitamos urgente nuestro sueldo. Es lamentable y humillante que tengamos que estar haciendo esto”, cerró.

En la manifestación, las empleadas estuvieron acompañadas por dirigentes de ATE que las patrocinan y respaldan en la demanda laboral. Hoy, ningún funcionario las atendió y no se descarta que continúen con estos reclamos en los próximos días para tener una definición respecto de sus trabajos que –luego de 6 meses de no cobrar- se vuelve “dramático e insostenible” según las mismas trabajadoras coincidieron en señalar.