Este martes por la mañana empleados de Vialidad Nacional en Chubut realizaron una panfleteada sobre la Ruta Nacional N°25 para alertar por despidos en todo el país y el posible cierre del organismo. En la provincia trabajan 170 personas, vinculadas a diversas tareas como en terreno, ingenieros, administrativos, entre otros.

Con respecto a esta jornada de visibilización, se llevó a cabo entre las 7 y las 8:30 horas. Además, señalaron que pusieron conos y todas las personas llevaron chalecos reflectivos.

Asimismo, aclararon que no hubo corte de ruta, solamente visibilizaron la situación que están pasando, con la entrega de folletos informativos. “Tenemos que defender a esta institución y nuestro trabajo”, aclararon.

Por otra parte desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) explicaron a ADNSUR que “si Vialidad Nacional no está, no se puede hacer el mantenimiento de las rutas. Esto implica que las rutas se vayan rompiendo y deteriorando, que nadie las arregle y genere intransitabilidad”

“Lo que está pasando hoy es un desfinanciamiento, por eso a veces no podemos hacer el trabajo que quisiéramos hacer. Si no nos mandan los fondos para comprar los materiales para poder hacer un bacheo, el bacheo no se puede realizar. Eso genera que la ruta se rompa cada vez más, Entonces, si nosotros no tenemos los materiales, no podemos trabajar”, remarcaron.

“En Chubut somos 170 personas que trabajamos (en el terreno, ingenieros, administrativos, entre otros), nos falta mucha gente, no tenemos ñoquis, todos vamos a trabajar todos los días, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos”, concluyeron.