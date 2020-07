COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante una negociación salarial con el Ministerio de Trabajo y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). De no tener respuestas positivas se iniciarán medidas de fuerza.

Alejandro Quinteros, secretario de difusión y actas de la UTA en Comodoro, indicó a ADNSUR que el gremio se encuentra en estado de alerta a la espera de los resultados del encuentro, que por videoconferencia, empezó cerca de las 11 de la mañana. “Estas reuniones no vienen dando resultados ya que hace muchos meses venimos tratando el tema y no hemos llegado a una solución, hoy muchos compañeros no terminan de cobrar el sueldo del mes de junio, ni el aguinaldo”, explicó.

Asimismo, aclaró que de no llegar a un acuerdo en la reunión, se va a llevar a cabo una medida de fuerza en todo el interior del país y dijo que “por el momento sería de 24 horas”.