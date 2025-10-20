El colaborador gremial Walter Godoy, quien encabezó la protesta, explicó que se trata de diez trabajadores que “son 10 trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de retiro voluntario”, pero aún no cobraron los montos acordados, pese a que el convenio fue homologado ante la Secretaría de Trabajo.

“Hace tres meses se firmó el acuerdo y no hay respuesta por parte de la operadora del pago de los compañeros. En el transcurso del año hubo otros retiros voluntarios que sí fueron abonados, por eso nos llama la atención esta demora”, señaló el dirigente.

Según precisó, los retiros voluntarios dependen de la antigüedad de cada trabajador en el yacimiento, por lo que los montos varían en cada caso. “Nos preocupa que YPF está en retirada de la zona, le queda prácticamente el yacimiento Manantiales Behr, y se nos acerca la fecha límite para hacer los reclamos presenciales”, advirtió.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

A la espera de una fecha para el pago

Godoy explicó que, si bien los retiros corresponden a las empresas contratistas, el pago debe ser cubierto por la operadora YPF, en el marco de los acuerdos firmados con intervención de la Secretaría de Trabajo.

“Estamos a la espera del llamado del secretario general, que está intentando comunicarse con las autoridades de YPF. Por ahora vamos a mantenernos acá el tiempo que sea necesario, hasta que haya una respuesta. Los compañeros necesitan cobrar lo que les corresponde”, concluyó.

La medida de fuerza se mantendrá durante la jornada en el edificio administrativo de YPF en kilómetro 3, mientras el gremio espera una definición de la operadora sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.