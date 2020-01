TRELEW - Ante el despido de los 32 obreros que estaban trabajando en la obra de la Doble Trocha Trelew – Puerto Madryn y la suspensión sin goce de haberes de los apostados en Las Plumas, los operarios de la construcción comienzan este jueves con cortes intermitentes en las rutas 3 y 25.



La interrupción al tránsito por una hora y media será en el tramo entre Trelew y Madryn, y en Las Plumas. Además en esta localidad se quedarán con las máquinas viales que posee la firma CN Sapag SA como garantía del pago de los haberes del personal.



Raúl González, delegado de la Unión Obrera de la Construcción en la Doble Trocha, explicó a Diario Jornada que son máquinas “de la empresa Sapag, que está realizando la obra de la ruta 25 en Las Plumas”. Allí tampoco están trabajando porque suspendieron a unas 25 personas. El lunes 6 cuando se presentaron a trabajar tanto en Trelew como en Las Plumas, luego de las vacaciones “nos encontramos con 32 despidos, toda la gente, y en Las Plumas los suspenden sin goce de sueldo por veinte días”. Por eso “se está firmando una garantía por la liquidación de la gente de Trelew”.



“Tomamos la medida de tomar las máquinas que están en Las Plumas, que es lo único que tienen, porque de acá se llevaron todo”, dijo González.



CORTES POR MAS DE UNA HORA



Sobre los cortes de ruta, “vamos a empezar por una hora y media para ver qué solución nos dan. No tenemos ninguna novedad, incluso el martes se firmó una conciliación obligatoria que la empresa rechazó y no quiso recibir, y no quiere acatar la conciliación. Por eso tomamos esta medida como garantía de cobrar los sueldos. Empezamos con los cortes para ver si se presenta alguien y nos dan una solución, porque nadie se acercó a darnos una respuesta, ni la empresa ni el Gobierno”.