COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este martes por la mañana, un grupo de trabajadores de un supermercado chino, ubicado sobre la Avenida Rivadavia, se manifiesta de manera pacífica ante el despido de un trabajador. También denuncian irregularidades en los contratos, explotación laboral y falta de pagos.

En contacto con Radio del Mar, un integrante de la comisión del Centro de Empleados de Comercios, Matías Silva, comentó que se están manifestando por "el despido de un trabajador" y explicó: "Lo echaron el 31 de mayo y estuvo prestando servicios hace 10 días de forma irregular y se negaron a pagarle la indeterminación".

ADN SUR Agencia de Noticias

"Queremos hablar con el titular y nos encontramos que no es más el propietario. Además, el comercio no tiene habilitación y tiene más trabajadores no registrados que prestan servicios por mas de 10 horas", señaló.

Por último, cuestionó que "se hizo costumbre que los supermercados chinos no tengan habilitación y hagan contratos de manera irregular. Sin pagar horas extras, feriados ni aguinaldo. Nos vamos a quedar acá hasta recibir respuestas".