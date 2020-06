TRELEW (ADNSUR) - Tras conocerse el arribo del responsable de Salud provincial, Fabián Puratich al Hospital de Trelew, empleados de todos los servicios del nosocomio montaron una protesta dentro del edificio y reclaman la presencia del ministro. La manifestación es por el reclamo del pago de sus haberes adeudados.



Representantes de los trabajadores piden que Puratich se ponga al frente de los reclamos, informó Diario Jornada. Señalan no haber cobrado los sueldos del mes de abril y mayo, y estar trabajando bajo un decreto de emergencia sanitaria.



Entienden que no son considerados como prioridad, aún en el marco de la pandemia. Denuncian haber cobrado de forma unificada, pero no en tiempo y forma.