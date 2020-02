COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los trabajadores de la Salud se concentraron este viernes a las 10:30 para luego marchar por las calles céntricas de la ciudad. Reclaman por “la defensa de la Salud Pública, el pago urgente del mes de enero y la defensa de los salarios”.

La movilización es impulsada por los empleados de la Salud y el cuerpo de delegados del Hospital Regional, en conjunto con los trabajadores de los hospitales de Rada Tilly, Alvear, Diadema, Mini Hospital de Laprida y Centros Periféricos.

A través de un comunicado, los empleados sostuvieron: “Repudiamos el accionar del gobierno de (Mariano Arcioni) Arcioni y la conducción de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) que en complicidad montaron una negociación, vendiéndola como una salida beneficiosa, con la artera intencionalidad de que se levanten las medidas de fuerza para ganar tiempo. Pero rápidamente quedo demostrado que lo decidido en asamblea por el conjunto de los trabajadores de la salud fue correcto, porque rechazamos la conciliación, seguimos movilizados y no levantamos medidas fuerza”.

“Los trabajadores de la Salud hacemos responsable al gobernador Arcioni, ministro de Salud, Fabián Puratich y a la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Miryám Monasterolo, de cualquier eventualidad que pueda suceder a cualquier integrante de la comunidad de Comodoro Rivadavia, ante las medidas de fuerza que se están llevando a cabo en el hospital regional por la falta de pago de nuestros salarios”, denunciaron.

Asimismo, resaltaron: “Reafirmamos el rechazo de cualquier negociación que no garantice en primer lugar el pago urgente de nuestros salarios y a cualquier propuesta que no cumple con el acuerdo paritario homologado en 2019. No a una nueva Renegociación. Urgente pago de lo adeudado”.