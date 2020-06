RAWSON (ADNSUR)- Un grupo de trabajadores de la salud de Chubut, abordó al ministro de Salud, Fabián Puratich, a su salida de Casa de Gobierno en Rawson, donde participó de una reunión de gabinete con el gobernador, y se analizó cuándo se hará efectivo el pago de salarios al sector de la salud.

Los empleados le reclamos al ministro por los sueldos adeudados, y les anunció que este viernes, cerca de las 12.30 horas, desde el gobierno provincial se realizará una conferencia de prensa para anunciar la fechan de pago, que según pudo saber ADNSUR, sería la próxima semana.

Al grito de “Queremos comer”, los trabajadores manifestaron su malestar a Puratich “Defienda a los trabajadores, nosotros lo bancamos, tiene todo del apoyo de salud pero necesitamos que esté con nosotros”, indicaron.

Asimismo, recordaron que “no tenemos cobertura, seguridad, no tenemos sueldo, no tenemos comida. No puede ser que un empleado de salud tenga que ir a un centro comunitario a pedir una vianda. No tenemos sueldos hace tres meses”, afirmaron.