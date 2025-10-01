Trabajadores de la Salud de Chubut levantaron el corte en Ruta 7 entre Trelew y Rawson
La medida se tomó luego de mantener una protesta desde este miercóles con una jornada de movilizaciones en la capital provincial en reclamo de una recomposición salarial urgente.
El conflicto entre el Gobierno provincial y los trabajadores del sistema sanitario de Chubut escaló a un nuevo nivel de tensión durante la jornada de este miércoles. Lo que comenzó como una serie de asambleas en los hospitales de la provincia, que culminó con un corte de ruta generando importantes demoras y visibilizando la profundidad del reclamo.
Según pudo conocer ADNSUR, la jornada de protesta, convocada por el Sindicato de la Salud Pública (SISAP), comenzó a media mañana con una masiva concentración de trabajadores en las puertas del Ministerio de Salud. Con bombos, banderas y pancartas que exponían la crítica situación salarial, los manifestantes expresaron su descontento ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Posteriormente, la columna de trabajadores marchó hacia la Casa de Gobierno, con la esperanza de ser recibidos para dialogar sobre sus demandas.
Ante la ausencia de un llamado al diálogo, la asamblea de trabajadores resolvió endurecer la postura y trasladar el reclamo a la vía pública. La decisión fue unánime: cortar la Ruta Provincial N° 7, una arteria fundamental para el ingreso y egreso a la ciudad capital. La medida generó un caos vehicular significativo, y finalmente decidieron levantar el corte pasadas las 16 horas.
El eje del conflicto: recomposición salarial
El reclamo central que moviliza al personal de salud es la necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar el poder de compra perdido en los últimos meses. Los representantes del SISAP argumentan que la escalada inflacionaria pulverizó los últimos incrementos acordados y que muchos trabajadores del sector se encuentran con salarios por debajo de la línea de pobreza.
"No estamos pidiendo un aumento desmedido, estamos pidiendo no seguir perdiendo. El personal de salud dejó todo durante la pandemia y hoy siente que el Gobierno le da la espalda", expresó un delegado gremial durante la manifestación. La principal exigencia es la reapertura inmediata de la mesa de negociaciones paritarias para discutir un nuevo esquema de aumentos que se ajuste al costo de vida actual en la Patagonia.
Este malestar no se limita a Rawson. En paralelo a la movilización en la capital, se realizaron asambleas y quite de colaboración en los principales hospitales y centros de salud de toda la provincia, como en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, lo que resintió la atención en los consultorios externos y la realización de trámites administrativos, garantizando únicamente las guardias mínimas y la atención de urgencias.
Un conflicto abierto y sin resolución a la vista
Desde el gremio de la salud pública advirtieron que las medidas de fuerza continuarán y podrían intensificarse en los próximos días si no reciben una convocatoria formal por parte del Gobierno provincial. La situación pone en jaque el normal funcionamiento de un sistema sanitario que ya presenta múltiples falencias estructurales y que depende del esfuerzo de su recurso humano para sostenerse.