COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Andrea Leonet, trabajadora de salud del gremio SISAP, confirmó a Actualidad 2.0 que este miércoles decidieron levantar la vigilia en el Ministerio. Anunció además otro paro por 72 horas para la semana que viene, que está "sujeto" a una reunión con el ministro Antonena que tendría lugar este viernes.

"Acabamos de levantar en este momento. Lo que sucedió fue que en el marco del paro de las 72 hs decretado por el sindicato de salud pública comenzamos anoche una vigilia esperando a que el ministro de Salud (Fabián Puratich) se haga presente para poder brindarnos las respuestas que estábamos esperando y en la previa a la movilización que estaba convocada hoy a las 10 de todos los trabajadores de hospitales de la provincia", explicó Leonet.

"Pasamos toda la noche frente al ministeriuo, esperábamos la presencia del ministro; intentamos comunicarle que estábamos buscando hablar con él y que lo necesitamos al frente del reclamo, gestionando en Casa de Gobierno y Economía para poder traernos respuestas", dijo y afirmó que "después de esperar un buen raro el ministro se hizo presente, nos reunimos y pudimos charlar con él, le repetimos esto y nos pudo dar la noticia del pago del mes de julio que se hará efectivo este viernes -tal como anticipó ADNSUR- y se comprometió a una reunión con el ministro de Economía (Oscar Antonena) para este viernes".

"Esto no nos alcanza y se lo dijimos a él; lo charlamos en asamblea con mucha concurrencia de compañeros y un gran acatamiento al paro. No alcanza que paguen el mes de julio porque no nos están diciendo nada del aguinaldo ni cómo van a pagar agosto ni toda la deuda que tienen con salud en concepto de retroactivos y todas las categorías que nos deben", agregó.

"Decretamos directamente un paro por 72 horas para la semana que viene", adelantó.



"Se hará efectivo el IPC correspondiente a octubre, noviembre y diciembre que debería haberse aplicado en enero; se generó así toda una deuda más toda una deuda en concepto de zona y antigüedad. Es mucha plata; más de 1000 millones de pesos le deben a Salud y nunca dicen cómo pretenden pagarla", agregó.

"Exigimos una reunión inmediata con el ministro de Economía y pedimos que se siente a dar la cara y nos diga cómo nos va a pagar eso y cuándo va a pagar agosto y el aguinaldo", añadió. "Necesitamos tener previsibilidad. No podemos seguir al frente de los hospitales como estamos".

"Este paro de 72 horas tuvo un acatamiento importantísimo pero las guardias mínimas se siguen manteniendo y el gobierno no está cumpliendo", subrayó la trabajadora de la salud.

El nuevo paro de la próxima semana sería los días miércoles, jueves y viernes y quedará "sujeto a la reunión que se supone que tendremos con Economía. Necesitamos respuestas concretas. El paro ya se decidió pero podría flexibilizarse de acuerdo a la respuesta que nos den", sostuvo.



"Sabemos lo que implica un paro en salud pública y que los que se quedan sin atención son los vecinos. Seamos responsables, le pedimos al gobierno. Queremos estar en los hospitales pero necesitamos nuestros sueldos; de esta manera no podemos más", resumió la trabajadora de la salud.