Trabajadores de la ex "Alpesca" acampan en reclamo de un puesto laboral en la empresa

Tras 10 años de que se desate el conflicto de Alpesca, la empresa que fue puesta en funcionamiento por otros empleadores, según pudo conocer ADNSUR, muchos empleados no han vuelto a trabajar.

En diálogo con ADNSUR, Manuel Antonio Bayón, empleado de la “ex Alpesca” sostuvo que la empresa “está alquilada” y cerca de 45 trabajadores se autoconvocaron en la puerta del establecimiento para pedir trabajo.

“Hace una semana no tenemos respuesta, hasta hoy al mediodía, que tuvimos una reunión, pudimos hablar con el intendente, después con el vicegobernador, y estarían a punto de destrabar el conflicto”, señaló Bayón.

El acampe de los trabajadores se encuentra ubicado en el ingreso a la empresa, a la espera de ser convocados a ocupar un puesto laboral.

Respecto a ello, el trabajador indicó “Nosotros lo que reclamamos es recuperar nuestra fuente de trabajo, que hace 10 años lo estamos reclamando y no se nos escucha, no se nos da y tuvimos que llegar a esto”, sostuvo.

“El objetivo es hacer visible el reclamo y somos 48 personas que estamos viniendo constantemente acá las 24 horas, nos turnamos, vamos, venimos y nos quedamos acá”, detalló Bayón.

En tanto, informó que la empresa está activa, en plena temporada. Y explicó “nosotros no retuvimos el paso para no chocar con nuestros compañeros de trabajo que están adentro. Simplemente estamos haciendo nuestro reclamo de que se nos tome, porque materia prima tenemos. Y ahora la empresa, según lo que nos dicen nosotros, reclaman los cupos sociales de pesca que no se cumplieron y por eso estamos esperando”, indicó.

"Y hoy tuvimos esa reunión, el intendente nos pidió 48 horas de espera para que puedan tener una solución. Yo creo que más tarde, el miércoles o jueves, estaríamos teniendo algo", concluyó. Mientras tanto, aseguró que se quedarán apostados acampando en el lugar.