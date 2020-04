COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La empresa de electrodomésticos Garbarino, anunció la semana pasada que, ante la crisis que arrastra desde hace meses agravada por el contexto actual de aislamiento social, preventivo y obligatoria por el avance del Coronavirus, no les abonaría el sueldo correspondiente al mes de marzo a sus empleados.

“La empresa nos dijo que no nos van a pagar el sueldo de marzo, nos van a pagar cuando abran de nuevo y tengan ventas”, señaló uno de los trabajadores de la sucursal en Comodoro, Claudio Flores. En diálogo con diario Crónica, sostuvo que "todo apunta a que esto (por la cuarentena) va a seguir, pero más allá de que no hayan ventas, la empresa tiene que pagar”.

Días atrás, desde el Sindicato de Empleados de Comercio a nivel nacional, señalaron que "Garbarino solamente le pagará a sus empleados un 30% de su sueldo correspondiente a marzo”. Esto se replicó en Comodoro. "En febrero solamente nos abonaron un 30% del salario y encima ya veníamos cobrando en cuotas", dijo Flores y agregó: “No sabemos qué va a pasar, no nos dicen nada concreto; cuando abran vamos a saber”.

Finalmente, aseguró: "Hay muchos compañeros que no tienen ni para comer por eso estamos viendo si quizás desde el gobierno municipal nos pueden dar una mano porque encima no recibimos el bono de 10 mil pesos al no ser monotributistas y menos el de Pymes".

La empresa, propiedad de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, cuenta con 200 locales entre los de su propia marca y Compumundo, da empleo a 4.500 personas y posee una planta en Tierra del Fuego para ensamblar productos con la licencia Samsung.

Su participación de mercado de electrodomésticos es del 22%, por lo cual es una de las principales del mercado. Según trascendió, un fondo de inversión integrado por ex banqueros mostró interés por adquirir la cadena, aunque ya finalizó el período de exclusividad en la negociación.