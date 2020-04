COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - Eliana Muñoz, titular del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Comodoro Rivadavia, indicó a Actualidad 2.0 que "hay unas 800 o 900 trabajadoras de casas particulares en Rada Tilly", y aunque remarcó que "estamos gestionando para que empiece a funcionar el transporte público" (actualmente no hay servicio entre Comodoro y Rada Tilly), señaló que "sugerimos como Sindicato que el empleador le pague un remis o la vaya a buscar a su domicilio y luego la deje de nuevo en su propia casa".

Además, apuntó que debe utilizar todas "las medidas de seguridad, como guantes descartables, barbijos, y demás", para protegerse del coronavirus.

En cuanto a las pasadas semanas, donde desde el inicio del aislamiento no han podido trabajar, Muñoz remarcó que "se ha cumplido bastante bien el pago del sueldo, estamos hablando de las trabajadoras que están blanqueadas, que es un 80% del total, y de ese el 20% le han bajado el sueldo, que no corresponde pero muchas veces las empleadas lo aceptan porque no quieren perder el ingreso", y señaló que entienden que esto además sucede porque también los empleadores fueron afectados por la crisis.

Respecto al fondo de 10 mil pesos previsto desde el Gobierno Nacional como paliativo para los trabajadores independientes y sectores sociales más vulnerables, consideró que "le vino muy bien a la mayoría, compensó un poco lo que no cobraban de sueldo, y a las que estaban en negro les vino más que bien".

"Hubo situaciones en el que el empleador amenazaba con dejarlas sin empleo si no iban al trabajo, las que cuidaban niños o adultos mayores concurrían a trabajar pero muchos obligaban a ir a trabajar a las que limpiaban. Estuvo medio complicado el tema ahi porque iban arriesgandose, porque no querían perder su trabajo", mencionó.