En un contexto nacional de dificultades económicas que impactan directamente en las familias, el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó un conjunto de medidas para aliviar la carga financiera de empleados públicos, jubilados y clientes del Banco del Chubut.

La iniciativa busca dinamizar el consumo local mediante importantes descuentos y beneficios que facilitan el acceso a productos básicos en supermercados adheridos de la provincia.

BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA IMPULSAR EL CONSUMO EN CHUBUT

El programa oficial contempla un 40% de descuento para quienes utilicen la tarjeta Patagonia 365 los días viernes 17 y 24 de octubre, y un 30% de descuento los jueves 16 y 23 de octubre para quienes paguen con tarjeta de débito.

Estos descuentos no son excluyentes, lo que permite a las familias o beneficiarios alcanzar devoluciones de hasta 80.000 pesos por persona, por cuenta y por comercio.

"Impulsamos un programa para dinamizar el consumo, porque en momentos complejos como los que estamos atravesando en el país, lo importante es que los chubutenses estemos espalda con espalda, todos juntos", aseguró Torres.

Paulino Caballero, presidente del Banco del Chubut, explicó que estas medidas buscan reactivar el consumo local y acompañar a quienes más lo necesitan en este momento difícil. Luego señaló que los reintegros por el pago con tarjeta de débito se acreditan en efectivo en un plazo no mayor a 96 horas hábiles en la cuenta sueldo o haberes del beneficiario. El objetivo es brindar liquidez inmediata para fortalecer la economía familiar.

COMPROMISO DE LA PROVINCIA CON EL DESARROLLO ECONÓMICO

El gobernador Ignacio Torres destacó que estas políticas forman parte de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno y el Banco del Chubut para lograr que la provincia crezca “espalda con espalda” y que las familias puedan salir adelante juntas.

En este sentido, subrayó que la estrategia incluye también medidas para quienes tienen deudas con tarjetas de crédito y créditos personales, ampliando así el apoyo a distintos sectores afectados por la crisis nacional.

Los clientes del Banco del Chubut podrán refinanciar los saldos de tarjetas de crédito y préstamos en hasta 72 cuotas

"Lo más importante en momentos difíciles como los que estamos atravesando a nivel nacional, como chubutenses, es estar todos juntos, espalda con espalda, para poder ayudar a quienes más lo necesitan", concluyó el titular del Ejecutivo.

Además, en el marco del Día de la Madre, entre el 15 y el 19 de octubre, se ofrece un descuento especial del 30% en compras realizadas en seis cuotas con la tarjeta Patagonia 365 en locales adheridos, potenciando las opciones de financiamiento para el consumo responsable y necesario.

Con estas acciones, la Provincia y el Banco del Chubut confirman su compromiso con brindar soluciones financieras seguras y con alto valor agregado, además de promover la competitividad de los comercios locales y mejorar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.