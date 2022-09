El senador chubutense - y presidente del PRO provincia- Ignacio Torres, salió a diferenciarse de figuras del radicalismo que apoyan el proyecto que es impulsado por intendentes y jefes comunales para habilitar las reelecciones en los municipios a partir de 2023.

En diálogo con ADNSUR, sostuvo que "es muy difícil defender la derogación de un proyecto de nuestro espacio. Es un proyecto de Jaqueline Caminoa cuando era diputada provincial que apunta a la calidad institucional y alternancia en el poder", indicó.

"Que haya Intendentes gobernando por 30 años no está bien. No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Responde más a intereses de algunos políticos, que a los intereses de la provincia" alertó.

Torres se refirió a las declaraciones de uno de los voceros de esta inicativa, y dijo "respeto la opinión de Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, pero no estoy de acuerdo. Incluso a nivel nacional siempre estuvimos en contra de las reelecciones indefinidas o tres o cuatro mandatos. Que hoy tengamos que seguir hablando de cómo algunos pueden seguir 'calentitos' en el poder no está bueno. La provincia atraviesa una crisis. En las reuniones con los Intendentes y los jefes comunales, se podrían priorizar las cuestiones de las falencias de los servicios o la colectividad u otros temas más importantes. No hay que tocar la ley porque es de 'Juntos por el Cambio', afirmó el senador nacional Ignacio Torres.

ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

Por otra parte, el senador nacional Ignacio Torres expresó que “todo el espacio de ‘Juntos por el Cambio’ repudió el hecho contra CFK. Las consideraciones se hicieron en relación con demonizar o culpar a la oposición cuando hay cuestiones que son transversales a todos los sectores”.

“Por ejemplo, cuando uno habla de terminar con los ‘discursos de odio’ o terminar con la ‘Argentina pendular’, estamos hablando de toda la dirigencia. Vimos que hubo un sesgo militante con manifestaciones del propio presidente que generó alguna expresión. Pero el hecho lo repudió todo el espacio”, aseguró.

“Hubo mucha torpeza por parte del presidente. Me hubiese gustado que haya un llamado a la unidad e incluso un llamado a los ex - presidentes a la Casa Rosada para mostrar una imagen –verdaderamente- de unidad”, consideró.

“Un feriado que nadie terminó de entender y una arenga filo partidaria fueron errores groseros. Se perdieron oportunidades importantes de mostrarse como un presidente que sobrevuela esa grieta. Podría haber tenido un mensaje mucho más sano. No estuvo bueno hablar de partidos ni echarle todas las culpas a los medios. También tiene que haber un mea culpa y una autocrítica”, reprochó.

“El día que sucedió el hecho, tuvimos una charla en el Senado y pudimos avanzar en una charla en común. Incluso –en mi exposición hice referencia a eso- porque estuvimos 6 horas en un debate inconducente, monopolizado sobre la situación procesal de la vicepresidenta. No pudimos tratar temas importantes. Está bien debatir pero en un marco de tolerancia y respeto pero dándonos el tiempo necesario para legislar sobre lo importante. Argentina está pasando un momento complicado”, repasó.

CASO TINO JOHN

“El primer proyecto que ‘Juntos por el Cambio’ votó por unanimidad fue un proyecto de la diputada Edith Terenzi en relación al asesinato de ‘Tino’ John y hubo acompañamiento del oficialismo y aval de la vicepresidenta de la Nación. Eso demuestra que se puede y se debe tener otra agenda. Tiene que ser un quiebre para ese debate inconducente”, valoró.

“En el pedido de ‘Tino’ John, se solicita que se envíen informes sobre un ‘hábeas corpus’ que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ejercida en Chubut. Se pide que se investigue y que se esclarezca el hecho. Pasó mucho tiempo hasta que se le dio lugar a la querella para abrir la investigación. Hay muchas irregularidades y cuestiones muy preocupantes en el proceso. Hay que poner el foco en quién apretó el gatillo y quienes promueven la violencia", denunció.