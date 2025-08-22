La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió el pronóstico para este viernes 22 de agosto, que prevé un escenario de clima adverso en distintas zonas de Neuquén. Se esperan tormentas aisladas, nevadas débiles en la cordillera y ráfagas de viento que superarán los 50 km/h en la meseta, con temperaturas mínimas que alcanzarán valores bajo cero.

Neuquén capital

En la capital provincial se anticipa cielo con posibles tormentas durante el día y despejado hacia la noche. La temperatura máxima será de 11 °C y la mínima llegará a 0 °C. El viento soplará con mayor fuerza desde el oeste por la noche, con ráfagas de hasta 58 km/h.

Zapala

El clima en Zapala se presentará inestable durante la jornada y despejado en horas nocturnas. La temperatura máxima alcanzará los 5 °C y la mínima descenderá hasta los 6 °C bajo cero. El viento más fuerte se registrará de noche desde el oeste, con ráfagas de hasta 57 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

En el centro de la provincia se esperan tormentas durante el día y cielo despejado en la noche. La máxima rondará los 8 °C y la mínima bajará hasta 3 °C bajo cero. El viento soplará con ráfagas de hasta 51 km/h, sin generar cambios bruscos en las condiciones generales.

Villa La Angostura

La localidad cordillerana tendrá una jornada marcada por nevadas débiles continuas. La temperatura máxima será de -1 °C y la mínima de -2 °C. Durante la noche, el viento soplará desde el noroeste con intensidad de hasta 34 km/h, lo que aumentará la sensación de frío.

Chos Malal

En el norte neuquino también se esperan nevadas débiles durante el día y cielo mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima será de 1 °C, mientras que la mínima descenderá a -11 °C, una de las más bajas de la jornada en la provincia. El viento soplará con ráfagas de hasta 52 km/h desde el noroeste.