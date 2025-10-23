La AIC informó que el pasaje de un frente frío afectará a toda la provincia con vientos intensos del sudoeste, descenso de temperatura y condiciones inestables en distintos puntos del territorio. En Neuquén capital, el cielo estará cubierto durante gran parte del día y se prevén tormentas aisladas hacia la noche. La máxima llegará a 26 °C y la mínima caerá hasta los 4 °C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h durante la noche.

Añelo: viento protagonista en la jornada

En Añelo, el viento también será el factor dominante. Se espera un día mayormente nublado, con una máxima de 27 °C y una mínima de 4 °C. Las ráfagas del sudoeste podrían llegar a los 51 km/h durante la noche, generando condiciones adversas para la circulación en rutas y zonas abiertas.

Centro de la provincia: aire seco y ráfagas fuertes

En Zapala, el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, aunque con viento sostenido del oeste que alcanzará 53 km/h. La temperatura máxima será de 19 °C y la mínima caerá a 0 °C, marcando un notorio descenso térmico en comparación con los días previos.

Cordillera: lluvias y probables nevadas

Las localidades de la zona cordillerana tendrán un jueves frío e inestable. En San Martín de los Andes, se anticipan nevadas débiles hacia la noche y temperaturas entre 10 y 0 °C, con ráfagas de hasta 44 km/h. Por su parte, Villa La Angostura registrará lluvias y chaparrones aislados durante el día, y probables nevadas nocturnas, con valores térmicos entre 6 y 0 °C. El viento será leve, con ráfagas de hasta 19 km/h desde el noroeste.

Norte neuquino: ráfagas intensas en Chos Malal

El norte de la provincia no quedará exento de las condiciones adversas. En Chos Malal, el cielo estará cubierto y ventoso, con una máxima de 19 °C y mínima de 0 °C. Las ráfagas del noroeste alcanzarán los 72 km/h durante la tarde, por lo que se recomienda precaución en rutas y zonas rurales.