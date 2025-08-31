Tormenta de Santa Rosa en Argentina: inundaciones, granizo y evacuados en Buenos Aires, Mendoza y Catamarca

La tormenta de Santa Rosa arribó al país y ya impacta en distintas provincias. En Buenos Aires, Mendoza y Catamarca se registraron anegamientos y las previsiones indican que las lluvias persistirán a lo largo de toda la jornada.

En la zona norte de Buenos Aires, varias localidades presentan calles bajo agua y se pronostica que la acumulación de precipitaciones supere los 100 milímetros. En tanto, en la Ciudad se esperan chaparrones intermitentes durante el día, con una mejora en las condiciones hacia la mañana del lunes.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En Mendoza, el temporal provocó la evacuación de más de un centenar de personas, además de la caída de árboles, granizo y ráfagas intensas de viento en distintas localidades. Ante la situación, Defensa Civil debió brindar asistencia a por lo menos 100 damnificados.

Catamarca fue otra de las provincias afectadas por la caída de granizo. San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán también sufrieron daños importantes por el granizo.

Durante las primeras horas de la mañana, la zona del noroeste fue la que registró las tormentas más intensas en Buenos Aires, con ráfagas entre 50 y 70 km/h.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Una de las localidades más afectadas por el temporal es Carlos Casares, que sufrió anegamientos en la ruta y alrededores de la zona urbana.

Hace años que venimos con esto, lo que es ganadería y cosecha está todo embolsado esperando a que baje el agua. Pasaron distintos partidos de todos los colores durante estos años y el problema sigue siendo el mismo. Tenemos el canal mercante pero no alcanza para el resto del partido y hoy nos encontramos con este problema”, comentó Juan Carlos, productor rural de la localidad.