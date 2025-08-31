Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en Buenos Aires y rescataron a 40 pasajeros en lancha

El temporal asociado a la tormenta de Santa Rosa azota con intensidad a distintas regiones del país y ya ha generado complicaciones en las rutas.

Durante la madrugada, un colectivo de larga distancia perteneciente a la empresa Plusmar se salió de la Ruta 5, en el tramo que conecta Carlos Casares con Pehuajó, y terminó atrapado en una zanja completamente inundada.

"Una ráfaga nos desvió del camino", contó el conductor del ómnibus, quien, junto a aproximadamente 40 pasajeros, tuvo que ser auxiliado por equipos de emergencia que utilizaron una lancha para realizar el rescate.

Posteriormente, todos fueron trasladados a otra unidad para continuar su viaje hacia la ciudad de América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La tormenta de Santa Rosa llega a Neuquén: lluvia, viento y frío intenso este fin de semana

De acuerdo con el chofer, las intensas lluvias y los fuertes vientos dificultaban seriamente la visibilidad y la conducción. “Veníamos a baja velocidad porque el clima era muy adverso. Intenté frenar, pero el viento nos empujó hacia el costado del camino”, explicó.

El vehículo avanzó cerca de 100 metros fuera de la ruta antes de quedar atascado, con el agua cubriendo gran parte de las ruedas. El hecho ocurrió en un contexto meteorológico complejo, con alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias intensas y vientos en al menos una docena de provincias.