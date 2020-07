COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La ministra de educación del Chubut, Florencia Perata, aseguró que "este año no tenemos a esa posibilidad (repetir el grado) como alternativa". Además, se reunió con supervisores y familias en Comodoro Rivadavia para hablar sobre el regreso a clases presenciales, aunque adelantó que no se puede estimar una fecha ya que dependerá de la "realidad sanitaria" de cada lugar de la provinicia.

En diálogo con Radio Chubut, la funcionaria adelantó que se apunta a que "se unifiquen los ciclos lectivos 2020 con el 2021 para cumplir con los contenidos", y agregó que "estos lineamientos vienen en consonancia con lo que se está analizando con el ministerio nacional".

"La principal preocupación está en los alumnos que egresan, sobre todo los de nivel medio que pasarían a la universidad, para lo cual se está trabajando en alternativas", dijo en contacto con la emisora radial, mencionando que se trabaja en alternativas de nivelación o la implementación de un "ciblo básico común" (CBC) para el ingreso de los egresados de escuelas secundarias a la universidad".

REUNIÓN EN COMODORO PARA AVANZAR EN EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

La ministra de Educaciónmantuvo hoy en Comodoro Rivadavia una reunión con los supervisores y con la delegada administrativa de la Región VI, para informarlos sobre el avance en la redacción del protocolo que se construye de manera conjunta entre los Ministerios de Salud, Educación y los seis gremios que agrupan al personal auxiliar y docente.

En el encuentro, donde la acompañaron la directora general de Educación Privada, Diana Narez y la coordinadora del Consejo Asesor para el Regreso a las Clases Presenciales, Silvia Reynoso, la ministra avanzó sobre la letra del protocolo nacional que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación, a partir del cual cada una de las 24 jurisdicciones debe confeccionar el propio.

“Convocamos a supervisores para que sean los interlocutores y trasladen nuestras palabras a sus pares y a todos los equipos directivos. Creemos que en este tiempo de tantas preguntas e incertidumbre por parte de las familias, es necesario que los equipos de supervisión, directivos y docentes tengan información precisa sobre la situación que atravesamos y por eso hemos venido a la región; también para hablar con familias y contarles cuál es la situación”, sostuvo la funcionaria.

Al respecto, indicó que si bien la redacción del protocolo jurisdiccional está en franco avance, incorporando la mirada aportada por los gremios, el regreso a las escuelas depende de una decisión sanitaria, a partir de la situación epidemiológica de las distintas zonas de la provincia.

“Establecer hoy una fecha de regreso sería una imprudencia, porque no tenemos certeza y como bien explica cada día el ministro Fabián Puratich, hay que ir día por día. Eso no significa que no estemos trabajando para que cuando nos digan que las condiciones están dadas en algún lugar en particular de la provincia, estemos listos para comenzar”, apuntó.

Perata indicó que en su encuentro con el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili, solicitó al municipio que para habilitar actividades educativas, ya sean de gestión pública como privada, aguarde la aprobación del protocolo provincial y la disposición del Ministerio de Educación que determinará el formato pedagógico que deberá seguirse para regresar a las escuelas.

“Tuvimos un diálogo excelente y nos encontramos con una gran disposición por parte de las autoridades comunales y eso es lo que necesitamos en este tiempo tan particular, donde es vital el trabajo coordinado con los municipios tal como nos encomendó el gobernador Mariano Arcioni”, indicó.

Después, sobre el formato pedagógico que se instrumentará para el regreso a la presencialidad, dijo que “lo iremos armando con los directores de las escuelas, que conocen a la perfección su establecimiento, en la medida que el Ministerio de Salud nos autorice y se pueda iniciar el regreso a la presencialidad en determinadas regiones donde estén dadas las condiciones sanitarias y edilicias”, dijo.

La funcionaria reiteró lo informado ayer por el gobernador Mariano Arcioni, tras su reunión con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien anunció que el Gobierno Nacional destinará fondos para arreglos menores en las escuelas.