Toda la provincia de Santa Cruz está bajo una alerta naranja y otra amarilla por ráfagas muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y otra amarilla por vientos fuertes que afectarán a toda la provincia de Santa Cruz, de acuerdo al informe del pronóstico del tiempo.

El fenómeno comenzará a sentirse desde la noche del martes 7 y se extenderá durante toda la jornada del miércoles 8 de octubre, afectando tanto zonas de meseta como áreas costeras y cordilleranas. Se recomienda máxima precaución en rutas y espacios abiertos debido al riesgo de caída de objetos, polvo en suspensión y baja visibilidad.

En la alerta naranja, las ráfagas más severas alcanzarán las mesetas y cordilleras de Río Chico y Lago Buenos Aires, junto con las mesetas y costas de Deseado y Magallanes. En estos sectores se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrían superar los 120 km/h.

En cuanto a la alerta amarilla, las áreas afectadas comprenden la cordillera y meseta de Güer Aike, así como las costas y mesetas de Lago Argentino y Corpen Aike. Allí los vientos oscilarán entre 40 y 60 km/h, con ráfagas máximas cercanas a los 90 km/h.

El SMN explicó que la alerta naranja implica condiciones meteorológicas peligrosas para la población, mientras que la amarilla representa fenómenos que, aunque menos severos, requieren atención y medidas de prevención.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

Tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No refugiarse en cercanía de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscar un lugar seguro bajo techo.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Alerta amarilla por lluvias muy fuertes en parte de Chubut: podrían caer hasta 30 milímetros

Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias muy intensas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido

Se prevé que la región tenga lluvias persistentes de variada intensidad con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros —aunque en sectores puntuales podrían superarse—; las precipitaciones serán más intensas en zonas altas, donde no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

En ese contexto, el SMN señaló que la contingencia climática impactará este miércoles 8 de octubre a partir de la tarde y podría extenderse hasta el jueves 9 en horas de la mañana, pudiendo continuar posteriormente, pero lejos de la alerta meteorológica.

Los sectores afectados serán los de la cordillera de Futaleufú, Tehuelches, Cushamen, Languiñeo y Río Senguer. Cabe mencionar que los sectores aledaños también podrían verse afectados por las precipitaciones, pero en menor intensidad.

Recomendaciones