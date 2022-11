TN recorrió Rada Tilly y una mujer le declaró su amor a Sergio Lapegüe en vivo

Desde hace unos días un equipo de “Todo Noticias” (TN) se encuentra recorriendo diferentes localidades de la provincia del Chubut, con el objetivo de mostrar y brindar información sobre los diferentes lugares, paisajes, costumbres y para recoger testimonios de los vecinos.

Este jueves por la mañana, el móvil de TN arribó a la ciudad de Rada Tilly para recorrer la playa, mostrar la belleza del mar y hablar con los vecinos que se acercaron para disfrutar de los primeros rayos de sol en la mañana de este jueves feriado provincial, en una jornada soleada y que promete unos 28°C.

Fue allí, donde la periodista Paula Bernini, comenzó a entrevistar a una vecina, sin saber el amoroso desenlace en el que terminaría la nota.

“Nosotros que venimos de recorrer la Cordillera, llegamos ayer por la tarde a Rada Tilly y nos recibe este mar, con una temperatura increíble", comenzó narrando la periodista. “Pasé por acá y lo que gritabas querida. ¿Qué gritabas?”, le preguntó Paula a la entrevistada, quien más tarde se presentaría como Miriam.

Roots, el hostel de Rada Tilly que invita a la aventura y rompe el mito de que "no vienen turistas"

“Estoy muy emocionada de que ustedes estén acá. Son Bienvenidos”. Y posteriormente remató “Quiero saludar a Lapegüe que es mi amor imposible. Me encanta ese hombre, como es de chistoso y me hace reír. Me gusta como es, me encanta A veces estoy mal, los miro y me rio mucho”.

La declaración de amor causó sorpresa en todo el equipo de periodistas y en el piso del canal de TN y fue el momento para comenzar a reírse y a jugar con el clima distendido en el programa.

Como si fuera poco semejante situación, junto a Miriam estaba su esposo, que al ser consultado por la movilera “si, es verdad que está tan enamorada de Lapegüe”, el hombre oriundo de Río Senguer, afirmó: “Es verdad. La mañana está tomado mates viéndolo la tele y se ríe sola. Qué se quede con Lapegüe, Yo la voy a seguir bancando”, aseguró.

Cómo estará el tiempo este domingo en Comodoro y Rada Tilly

Tanto Miriam, como su esposo, terminaron emocionados y agradeciendo la posibilidad de que un canal nacional recorra la Provincia para difundir los diferentes atractivos turísticos.