En el programa "Ensalada Rusa" de Seta TV, las conductoras La Rusa Chorny y Mazzu recibieron valiosos consejos de Karina Buschiazzo, maquilladora profesional, y Andrea Quevedo, experta en moda. Ambas brindaron consejos de maquillaje y vestimenta para diferentes entrevistas laborales.

Durante el programa, Karina Buschiazzo compartió su experiencia y conocimientos como maquilladora profesional, enfocándose en la importancia de un maquillaje adecuado para una entrevista laboral. Mencionó que es fundamental mantener un aspecto natural y pulido, utilizando tonos neutros y evitando excesos. Además, resaltó la importancia de cuidar la piel antes de aplicar el maquillaje, asegurándose de hidratarla adecuadamente y utilizar productos no comedogénicos.

Las mujeres no deben exagerar con el maquillaje y es mejor no usar perfume. También es preferible no llevar las uñas pintadas con colores muy llamativos.

LA VESTIMENTA

Por su parte, Andrea Quevedo, experta en moda, aconsejó sobre la elección de la vestimenta adecuada para una entrevista laboral. Recalcó la importancia de vestir acorde al ambiente de trabajo, optando por colores neutros y tejidos elegantes. También subrayó la importancia de evitar prendas ajustadas o reveladoras, y enfatizó la necesidad de transmitir profesionalismo y seguridad a través de la apariencia personal.

La vestimenta para una entrevista de trabajo debe estar en concordancia con el código de vestir de la empresa. Ante la duda, mejor optar por un outfit clásico como trajes, pantalones de vestir y camisas claras. La ropa siempre deberá estar limpia y planchada.

Por último, entre los consejos sobre cómo vestir en una entrevista de trabajo no puede faltar una cartera o un bolso no demasiado grande, en el que debe estar el currículum (sin doblar). Es cierto que ahora se manda por mail o por las plataformas de búsqueda laboral, pero es importante que durante la entrevista se pueda leer entre ambas partes.

Un consejo sobre cómo vestir en una entrevista de trabajo para los hombres es que utilicen camisa en lugar de remera. Para las mujeres la variedad es mayor, aunque hay que evitar minifaldas, ropa muy ajustada y se recomienda utilizar manga larga o al codo y nunca, nunca, un top.

Es importante decir para ambos géneros que hay que evitar llevar demasiadas joyas, unos aros y un anillo como mucho. También es recomendable tapar los tatuajes.

Estos tips proporcionados por Karina Buschiazzo y Andrea Quevedo son de gran utilidad para aquellos que deseen destacarse en una entrevista laboral. Recuerden que la imagen personal juega un papel importante en la primera impresión que se ofrece a los empleadores. Siguiendo estos consejos, podrán mostrar confianza, profesionalismo y autenticidad en su apariencia.