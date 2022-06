Los perros pueden tener discapacidades motrices que les imposibiliten el desplazamiento normal de su cuerpo y nosotros podemos ayudarlos a sobrellevar el no poder caminar, correr o mantenerse en pie de la forma correcta.

El asistir a terapias complementarias como fisioterapia o kinesiología y realizar ejercicios es muy recomendable en estas situaciones, con el fin de lograr que las zonas se relajen ya que pueden sobre exigirse con facilidad. Los expertos en veterinaria, recomiendan evitar el uso de magneto o láser porque podrían desarrollar tumores latentes.

Cuando el animal debe arrastrarse para moverse o pasa mucho tiempo sobre el suelo hay que prevenir una posible aparición de úlceras. Una forma de hacerlo es usar cámaras de goma circulares bajo los muslos de los perros para que la piel no quede apoyada directamente sobre el piso. Si la úlcera ya apareció, tratarla con cremas especiales siguiendo indicaciones del veterinario.

Abandonaron en Los Bretes a un perro que no puede caminar y buscan una familia que lo adopte

Si nuestro can no tiene control de esfínteres, podemos ayudar aprendiendo una maniobra de vaciado de vejiga si es necesario, para que no esté llena de orina todo el tiempo y prevenir así una lesión en los riñones.

Los carritos son una gran forma de aliviar la carga de las mascotas que tienen dificultades en la movilidad por sus propios medios. Aunque también debemos tener en cuenta que pueden traer problemas articulares o dérmicos y estar preparados para sobrellevarlos.

El uso de almohadas ayuda a que estén un poco más incorporados y no pasen todo el tiempo acostados. Debemos acercarles comida y agua ya que ellos no pueden hacerlo solos para no generarles mayor ansiedad de la que ya padecen al no poder movilizarse como quisieran.

¿Por qué tu perro se lame mucho las patas?

La higiene es fundamental, se pueden utilizar toallitas especiales para perros a la hora de mantenerlos limpios constantemente. La alimentación es otro punto clave, debe ser equilibrada para que el can se mantenga en forma.

Por último, siempre que sea posible, pasear al aire libre, de la forma que se pueda ya que ellos son seres olfativos que necesitan cambiar de ambientes y ver a otros animales para tener una buena salud mental. Este hábito positivo se reflejará en su salud física.