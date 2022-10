Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre De Paul: "“Cuando uno está expuesto..."

Tras su gira por Uruguay, Tini Stoessel volvió a la Argentina y causó furor en el el aeropuerto de Ezeiza, principalmente por su relación con Rodrigo de Paul tras los rumores de separación que surgieron en la última semana.

La pareja estuvo junta en Madrid semanas atrás, donde se los vio paseando y disfrutando un café al aire libre. Enseguida las imágenes de ese encuentro se viralizaron y acallaron las voces que hablaban de la ruptura.

En este sentido, la artista rompió el silencio y respondió todo lo que le preguntaron. “¿Como estás vos en tu relación con Rodri?”, fue una de las preguntas directas que recibió la cantante. “Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien”, dijo sin dudar la artista, echando por tierra los comentarios sobre la supuesta separación de la pareja.

Tini Stoessel, ¿Anticristo?: Un cura analizó sus letras y le pidió a la virgen "que cuide a las nenas"

“Nunca nos escondimos con Rodrigo”, dijo Tini. Y decidió resguardarse ante la pregunta íntima sobre si “habían limado asperezas”: “Eso no te lo voy a contar porque es una relación personal, pero todo re bien”.

Y agregó: “No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas”.

¿Fin del amor? Los motivos por los que De Paul y Tini cortarían su relación después del Mundial

Acerca de sí acompañará al futbolista en el próximo Mundial de Qatar reconoció no saberlo por una cuestión de agenda. “Mi familia sí va a ir, o mi hermano y mi papá, pero yo todavía no sé”. Y sobre cómo se ve con De Paul luego del certamen, expresó: “No tengo ni idea que va a pasar mañana, pero hoy estoy re bien. No estoy pensando en proyectos, vivo el presente”. Por otra parte, aseguró que su papá Alejandro Stoessel y su novio “llevan bárbaro”.