Tini Stoessel sigue generando furor en los distintos shows donde se presenta y en esta ocasión, tras su paso por Uruguay, tuvo gran éxito, Sin embargo, no fueron todas buenas para la cantante argentina.

Durante las últimas horas, fue noticia la aparición de un cura uruguayo que cuestiona la obra de Tini Stoessel, en especial las letras.

Ante esta situación, Jaime Fuentes se sintió en obligación de hablarles a los padres de los chicos que escuchan a Tini Stoessel y pidió que la virgen los proteja: “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás”.

“Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más”, relató.

“Me entró un poco más la curiosidad por saber las causas del éxito, y ahí, qué quieren que les diga. Sobre todo me dirijo a los papás y a las mamás de las criaturas que llenaron el Estadio: ¿ustedes han visto algún video?”, preguntó el obispo emérito.

“¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia”, añadió

“Yo quería nada más que levantar la liebre, porque no me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este, y no decir nada”, cerró.