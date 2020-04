ESQUEL (ADNSUR) - Marcelo Tinelli brindó declaraciones a radio La Red y contó que su hija Candelaria - que se encuentra en Esquel junto a su padre y parte de su familia - sigue "un tratamiento médico privado". Las últimas stories en Instagram de "Cande" tienen que ver justamente con el revuelo que se armó ante la guerra de su papá con el diario Clarín por la nota sobre el vuelo que trasladó una valija desde Buenos Aires hasta Chubut con medicamentos.

"Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”, señaló el conductor. La hija de Tinelli comenzó a recibir miles de mensajes respecto a su salud y al tratamiento que lleva adelante y por eso optó por aclarar.

"Solo voy a decir esto: No tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje o salte porque estoy muy tranquila", dijo Cande. Y añadió: "Faltan muchos días aún de encierro. Acá se nos ve la hilacha a todos. Es lógico, de golpe nos encontramos con nosotros mismo y colapsamos. Solo quiero mandarles mucho amor, que lo pongan en práctica, el mundo nos está queriendo decir algo".

Por último, enfatizó: "Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice o hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos".