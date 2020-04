CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Este miércoles a la madrugada, Marcelo Tinelli llegó a Buenos Aires tras su polémica estadía en Esquel donde viajó hace más de un mes para pasar el aislamiento obligatorio junto a su familia. El famoso conductor manejó su vehículo y arribó a su casa en Palermo justo antes de vencer el permiso especial expedido por el Gobierno Nacional para trasladarse durante el período de aislamiento.

En la tarde de este jueves, mientras los participantes de Corte y Confección -programa que conduce Andrea Politti por El Trece- presentaban sus modelos ante el jurado, Tinelli entró en escena para ayudar a una de las concursantes a la que se le había desarmado el maniquí en vivo.

Allí el conductor habló sobre su estadía en Esquel: "Uno está afuera y labura igual. Ahora con Zoom y todas estas aplicaciones estás todo el tiempo conectado, con reuniones", comentó e hizo referencia a su accidentado viaje de regreso : "Me agarró la cuarentena allá, así que ya estamos de vuelta. Fue un viaje de 36 horas en auto, hicimos más de 2000 kilómetros. Pinchamos en el medio del camino pero llegamos bien. Hacía mucho que no viajaba tantas horas en auto pero la pasamos lindo", señaló.

Tras asegurar que fue el único que manejó durante el viaje, Tinelli le agradeció a su familia por haberlo "bancado" tantas horas en el viaje: "Manejé 2170 kilómetros. Paré en siete estaciones de servicio y me pararon todos los puestos camineros a los cuales les mando un beso grande", lanzó con cierta ironía.

"De verdad quiero agradecer a toda la gente con la que me crucé que me trató de primera y a toda mi familia que me bancó en el auto. No sólo me bancó 32 días en la casa laburando sino también en el auto".

Mientras aseguró que decidieron volver debido al permiso que otorgó el Ministerio del Interior para todos los varados en cuarentena, explicó: "Fuimos por 10 días y tuvimos que quedarnos por muchos más. Vino este permiso para todos los varados y entre los 80.000 que habíamos quedado afuera pudimos conseguir el permiso entrando a la página online del Ministerio y así volver", comentó y dio a entender que no tuvo privilegios para regresar, informó La Nación.