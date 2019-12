CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El conductor televisivo y presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, habló sobre la situación económica y social de Argentina, y afirmó que Alberto Fernández asumió en un país "virtualmente arrasado”. Para el conductor de Showmatch, esto se puede ver "en un montón de situaciones, con deuda externa, inflación, millones de pobres, sin consumo".

En esa línea, elogió las medidas adoptadas por el Gobierno en el inicio de su gestión sobre la emergencia económica. El animador y productor dio su mirada de la actualidad política del país y se refirió a su participación en el Consejo del programa "Argentina contra el Hambre", que comanda Daniel Arroyo desde el ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Nacional, y en el que participan personalidades de distintos ámbitos, políticos y sociales.

Contó además que hubo un "momento bisagra" en el que decidió no postularse para un cargo

político y colaborar con un rol social en el nuevo gobierno peronista. "Me di cuenta de que lo que yo quería buscar, una avenida del medio, por decirlo de algún modo, con Lavagna, Urtubey, Pichetto, Massa, esa unión del peronismo, no se estaba pudiendo dar", remarcó.

En ese sentido, agregó: "Sentí que no se habían dado las condiciones en aquel espacio y me

encanta ahora poder colaborar desde un lugar social", dijo en declaraciones a Teleshow. Según contaron a Perfil días atrás quienes colaboran con él en esta materia, el rol del conductor en el Observatorio contra el Hambre va a estar orientado a la difusión de todo lo que se haga como así también el contacto con diferentes sectores del Conurbano y municipios donde se va a presentar este proyecto que arrancará con la definicion del presupuesto a partir del 15 de enero.

Luego, contó se dio el “encuentro” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y entendió que "ése iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió". Meses después, el dirigente deportivo se postuló como presidente de San Lorenzo el pasado 18 de diciembre, y ganó las elecciones por amplia diferencia.

Respecto de los primeros 15 días de gestión, el presidente de San Lorenzo aseguró que ve al actual Gobierno "muy bien y con sentido de sensatez absoluta”, lo que opinó que abarca desde el Presidente “a todos miembros del gabinete”. Dijo que “están diciendo las cosas que son reales, con lógica, con decisiones que son difíciles, como esta ley de emergencia económica", manifestó. En esa línea, sumó que se trata de “la lógica en un país que quedó virtualmente arrasado en un montón de situaciones, con deuda externa, inflación, millones de pobres, sin consumo. Me parece que las primeras medidas son lógicas", finalizó.