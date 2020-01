COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una vecina del barrio Restinga Alí, Graciela Lara, convive a diario con un derrame de petróleo en su casa. La mujer, que vive con su hija y su mascota, pide una solución urgente, ya que asegura que no tuvo respuestas pese a los numerosos reclamos sobre la situación al municipio de Comodoro.

"Este terreno me lo dieron con petróleo; no puedo seguir viviendo así. No pueden venir mis sobrinos, tengo una nena chiquita; tengo lleno de petróleo. Del pozo que hay enfrente saltó un montón de veces petróleo. Tengo la pared llena", relató.

“Nadie me quiere dar una mano; siempre me ponen peros. Tengo una nena que no puede salir a jugar. Quiero que alguien me de una mano porque así no se puede vivir”, denunció Graciela en contacto con Canal 9.

"A mi hermana le pasó lo mismo; tuvo que pagar ella la pintura para pintar pero eso les corresponde a ellos. Quiero que alguien venga y dé una explicación", agregó la mujer y agregó que teme "todas las noches o cuando hay mucho sol" por el riesgo de que se produzca un incendio.

Tiene una pérdida de petróleo en su casa, pide solución urgente

La mujer aseguró que la pérdida de petróleo se ubica entre el nicho de gas y el calefactor. "Yo no puedo vivir así", reiteró.

Dijo que nadie de la empresa que maneja el tanque que se encuentra enfrente "dijeron que no tienen nada que ver, se echaban la culpa unos a otros", aseguró.