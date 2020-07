JUJUY - La recuperación del comisario David Álvarez fue una gran noticia que alegró a toda la región. Es que este policía de Abra Pampa enfrentó el coronavirus, una enfemedad que afecta principalmente el sistema respiratorio, con sólo un pulmón. El otro lo había perdido años atrás cuando fue herido en el cumplimiento del deber. Ahora, se convirtió en el tercer donande de plasma de la provincia, y en el primer policía que lo hace. Además, por la cantidad de anticuerpos generados podrá volver a donar dos veces más.

El comisario aseguró que había decidido ser donante de plasma apenas le confirmaron que su test PCR había dado positivo. “Por supuesto dependía de mi recuperación, que por suerte fue buena”, dijo a Somos Jujuy.

Álvarez contó que, ya con el alta médica, debió esperar dos semanas y someterse a otros estudios médicos para poder convertirse en donante.

Además, dado que generó una gran cantidad de anticuerpos, podrá donar dos veces más. “Los médicos me indicaron que la mínima para poder donar es 3, y yo a pesar de ser un paciente de riesgo porque no tengo un pulmón, tengo 8, por eso puedo hacerlo varias veces. Hay muchos que no llegan ni a la mínima”, explicó.

A eso, Álvarez remarcó que “hay que sumarle que mi grupo de sangre en B, un factor que no es común, asi que por suerte hasta en eso voy a ser útil para la gente. En 72 horas podría volver a donar si es necesario, pero los médicos me pidieron que esperemos hasta la próxima semana”.