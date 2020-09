LA PLATA (ADNSUR) - Una mujer de 39 años fue víctima de un robo. Se trata de una mujer que lucha contra el cáncer y el vehículo que le robaron lo usaba para poder ir a hacer el tratamiento.

A pesar de ser paciente de riesgo, Eliana decidió continuar trabajando en un local del Pasaje Rodrigo ubicado en pleno centro de La Plata. Fue este martes pasado, mientras estaba en su horario laboral, que delincuentes le robaron el vehículo que había estacionado en 4 entre 54 y 55. "Lo dejé antes de las 13 y a las 18 cuando salí ya no estaba", explicó.

Eliana y su compañera dieron algunas vueltas por los alrededores pero, efectivamente, el auto no se hallaba en el sitio donde lo había depositado unas horas antes. "En este contexto se me complica mucho poder trasladarme, al igual que a mi pequeño hijo, sin exponerme a grandes riesgos de contagio", sostuvo la mujer que por su enfermedad debe tener sumo cuidado de no contraer COVID-19. "Siempre me estoy haciendo análisis y estudios, es por eso que en este momento que me robaran el auto es un golpe duro”, detalló.

Si bien Eliana realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata y se efectuó el pedido de secuestro del auto bordo marca Ford con patente AAN722, la mujer pide ayuda para conseguir las cámaras de seguridad que hay en la cuadra, como así también de las que se encuentran en los diferentes edificios de la manzana, así lo informó Telefe Noticias.