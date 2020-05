ESPAÑA - El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que hasta el momento no tiene cura. Quienes la padecen suelen no recordar la forma de uso de los elementos más simples, olvidan fragmentos completos de su vida y pueden no reconocer -o incluso confundir- a sus familiares más cercanos, entre otros síntomas.

Por eso, un video publicado en redes sociales sobre un abuelo con alzhaimer avanzado enternece a todos. Es que el anciano, con un grado avanzado de la enfermedad, y que manifestaba problemas para reconocer incluso a sus hijos, se conecta rápidamente con el piano que uno de ellos le llevó.

En ese instante, comienza a tocar una melodía como si nunca hubiera dejado de hacerlo, como si el tiempo no hubiera transcurrido, abrazando con la música a todos los presentes.