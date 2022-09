Desde Buenos Aires, un hombre de 82 años completó el 80% de un curso online para armar bots. En 2019 Raúl Eugenio Sabattini decidió comenzar a investigar en el mundo de la programación y las nuevas tecnologías.

Días atrás la compañía responsable del curso que tomó Raúl se encargó de compartir su historia con un video en Instagram en el que se lo ve en su "área de trabajo", como él llamó a su escritorio.

“No es nada del otro mundo lo que estoy haciendo y cualquiera, sea joven o sea mayor, como yo, puede hacerlo. Adelante, porque dificultades hay un montón pero se pueden vencer. El asunto es seguir adelante con alegría y entusiasmo”, declaró Raúl, luego de que publicaran su video.

El hombre declaró al sitio Vía Córdoba que la programación "despertaba mucha curiosidad", y que "tenía el deseo de saber algo de esta nueva tecnología". "Así fue como hice el curso virtual, donde me enviaron un kit para armar una estructura, que se debe programar para que responda a órdenes", contó el ex despachante de aduana que está jubilado.

"Pude completar un 80% del programa de Bots. Llegué a que el aparato prenda las luces y ya después, no pude avanzar más. Mis conocimientos no me permitieron completar el desafío, pero, de igual manera, logré aprender un poco más de esto que es el presente y el futuro", señaló.

Para Raúl, la programación es la "cuarta revolución industrial" e hizo un paralelismo con el modo en que él se divertía siendo un niño. Ahora "los pibes están programando y jugando juegos virtuales", comentó.

“Si no estudiamos, no vamos a poder superarnos”

El adulto mayor envió un mensaje para los más jóvenes: "Les digo que estudien, que se preparen, porque la única forma de salir adelante es el conocimiento. La ciencia avanza a una velocidad tan rápida, que si uno no se prepara, queda afuera del mundo. Además, si no estudiamos, no vamos a poder superarnos", expresó Raúl.