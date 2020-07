COMODORO RIVADAVIA - Lisandro Reyna tiene 4 años y se encuentra en lista de espera de trasplante hepático, debido a una cirrosis hepática que le provocó una histiocitosis. Junto a su mamá, Brenda Vidal, debieron dejar Comodoro para que el pequeño sea internado en Buenos Aires, hasta que aparezca un donante. Ahora necesitan reunir 20 dadores de sangre.

El trasplante puede ser realizado de un donante vivo o cadavérico. Pero en ambos casos, deben juntar 20 dadores de sangre de cualquier crupo o factor para que la intervención quirúrgica pueda ser llevada a cabo.

Por eso, su familia pide la colaboración de toda la comunidad, ya que los donantes deben residir en Buenos Aires y no tienen conocidos en ese lugar. Por eso, apelan a que los comodorenses que tengan familiares o amigos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan multiplicar este pedido solidario y así reunir la cantidad de donantes necesarios.

Los voluntarios deben ingresar a la página web de hemocentro.org para sacar turno, que además les habilitará un permiso de circulación, y dirigirse a la sede de Avda. Díaz Vélez 3973 (CABA) en el día y horario indicado en el turno.

Los requisitos para ser donador de sangre son:

- concurrir con DNI,

- tener entre 18 y 65 alos

- no hace falta estar en ayunas, pero hay que evitar la ingesta de grasas y lácteos al menos 2 hs antes de la extracción de sangre

- no estar embarazada,

- no estar dentro de las 8 semanas posteriores a un embarazo,

- tener buen estado de salud

Deben decir que son donadores de sangre para Lisandro Reyna, de Fundación Favaloro.