Una adolescente de tan solo 12 años, oriunda de la localidad de Sarmiento, en Chubut, se volvió viral en las últimas horas tras publicar un mensaje que movilizó a gran parte de la sociedad en su cuenta de Facebook, visibilizando que era víctima de acoso en la escuela y pidiéndole a los padres que les hablen a sus hijos para evitar este tipo de conductas. “Estoy cansada”, escribió.

La menor, que actualmente cursa el primer año del secundario en la Escuela N° 739, expresó su hartazgo y dolor por una situación que viene sufriendo desde la primaria y que ahora se reitera en la secundaria. En su posteo, relató con palabras simples y sin muchos rodeos, una situación que la angustia.

“El año pasado sufrí bullying en la Escuela 82.Este año igual la estoy pasando Escuela 739 Les molesta que yo sea grande de altura, pero aun soy una niña de 12 años, que aun juego con muñecas. Les molesta como yo voy vestida, como si ellos me compraran la ropa. Ahora me hicieron sticker y video por tik tok. Ya estoy cansada que nadie haga nada y ya no se qué hacer. Pido que por favor hablen con sus hijos. Ya estoy cansada”, culminó.

Semana Santa cerca de Comodoro: 5 escapadas imperdibles a menos de 500 kilómetros

La publicación de la estudiante conmovió a miles de usuarios. Su valiente testimonio generó una ola de comentarios de apoyo de distintas localidades de la provincia que se solidarizaron con ella y repudiaron los actos de acoso escolar.

El caso encendió una vez más las alarmas sobre la problemática del bullying en las instituciones educativas y la necesidad urgente de implementar políticas activas de prevención y contención.

El mensaje de esta joven no solo sacó a la luz una realidad que afecta a muchos chicos en silencio, sino que también abrió un necesario debate sobre la empatía, el respeto y el rol de la sociedad en la construcción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

La Libertad Avanza inauguró una sede en Sarmiento y confirmó la fecha de apertura en Comodoro

ACOSO ESCOLAR ¿QUÉ ES Y CÓMO PREVENIRLO?

El acoso, según UNICEF, puede identificarse a través de tres características: intención, repetición y poder. Un acosador tiene la intención de causar dolor, ya sea a través del daño físico o de palabras o comportamientos hirientes, y lo hace de manera repetida. Los niños tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso físico, mientras que las niñas suelen sufrir acoso psicológico.

Más que un incidente aislado, el acoso es un patrón de comportamiento. El acoso puede darse en persona o en línea. El ciberacoso suele producirse a través de las redes sociales, mensajes de texto, SMS, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra plataforma que utilicen los niños. Dado que los padres no siempre saben lo que hacen sus hijos en esas plataformas, puede resultar difícil identificar cuándo el niño tiene un problema.

La Libertad Avanza suma una sede en Chubut y acelera su desembarco en Comodoro

¿Cómo puedo ayudar a prevenir el acoso en la escuela de mi hijo?

El primer paso para mantener a tu hijo a salvo, ya sea en línea o en el mundo real, consiste en asegurarte de que conoce el problema.

🔸 Explícale qué es el acoso: Cuando sepa lo que es, tu hijo podrá identificarlo más fácilmente, ya sea que les esté sucediendo a ellos o a alguien más.

🔸 Háblale abiertamente y con frecuencia: Cuanto más le hables a tu hijo sobre el tema, más cómodo se sentirá para contarte si ha sido testigo o víctima. Pregúntale a diario por la escuela y por su actividad en línea, interésate por sus clases y actividades pero también por sus sentimientos.

Balochi participó en talleres de reciclaje en la Escuela N° 180 y promueve la educación ambiental en Sarmiento

🔸 Enséñale a ser un ejemplo positivo para los demás: En el acoso hay tres partes: la víctima, el perpetrador y el testigo. Aunque un niño no sea víctima de acoso, sí puede evitar que ocurra siendo inclusivo y comportándose de manera respetuosa y amable con sus compañeros. Si presencia un caso de acoso, puede defender a la víctima, ofrecerle ayuda y/o cuestionar ese comportamiento.

🔸 Ayuda a tu hijo a confiar en sí mismo: Anima a tu hijo a inscribirse en clases o participar en las actividades de la comunidad que más le gusten. Esto le ayudará a ganar confianza en sí mismo y a hacer un grupo de amigos con intereses comunes.

Dolavon celebró sus 106 años con un emotivo acto central y un desfile cívico-militar

🔸 Sé un modelo a seguir : Muéstrale a tu hijo cómo tratar a los demás niños y adultos con amabilidad y respeto haciendo lo mismo con la gente que lo rodea, incluso hablando cuando otros están siendo maltratados. Los niños consideran a sus padres ejemplos de cómo comportarse, también con lo que publican en Internet.