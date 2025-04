Opinión Por Diana Deglauy Por Diana Deglauy

OPINIÓN El ocaso de Cristina y la necesidad de Milei El presidente y la ex vice se trenzan en las redes sociales. Puertas adentro, el mandatario sufre no tener cuadros electorales. A Manuel Adorni no le quedó alternativa y será candidato en CABA. La presidente del PJ no subsana su vínculo con Kicillof.