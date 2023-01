Thiago rechazó al Roña Castro y encontró trabajo tras salir de Gran Hermano: Qué rubro es

El último eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 fue Thiago Medina. Pasó por varios programas televisivos, donde contó como fue su experiencia en el reality. En joven reveló su sueño de convertirse en boxeador, y también de formar parte del mundo de la televisión. Aunque por el momento, el trabajo que consiguió no está relacionado con ninguno de los dos rubros.

Este jueves trascendió que el joven de 19 años ya tuvo su primera propuesta de trabajo. De acuerdo a lo expuesto por su hermana más mediática, Camila, el chico consiguió un trabajo como encargado de edificio.

Durante la semana, Thiago se reencontró con su familia mientras estaba en el living de A la Barbarossa dando un reportaje horas después de su salida de la casa más famosa. “Los extrañaba mucho porque nosotros somos muy apegados. Al mediodía no comíamos nada, pero a la noche sí, entre todos, rebien. Sentados en la mesa. Eso extrañaba, compartir cosas”, sostuvo emocionado el joven de González Catán.

El lunes pasado, Thiago Medina se presentó en El Debate conducido por Santiago del Moro y dio sus primeras impresiones del “afuera” a tres meses de su ingreso a la casa.

“Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”, comenzó contando. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, agregó.

“Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó el oriundo de González Catán.

Del primer “hermanito” por el que le preguntaron fue Nacho, con quien tejió un vínculo muy cariñoso, un romance que muchos televidentes festejaron e incluso fantasearon con algo más. Thiago dijo: “Con él tomamos una re afinidad porque somos los más chicos de la casa, me identificaba con él. Hablamos una banda, cosas que yo hacía, él me seguía”. “¿No había nada más?”, insistió el conductor. “Nooo, no, me caía súper bien, como un amigo que conozco de toda la vida”, descartó el joven de 19 años.

Además, dijo no sentirse traicionado por Maxi, quien no lo salvó de la placa de nominados luego de ganar la última prueba de liderazgo. “Yo le dije a él que no quería que me salve. Y antes de que salve a Nachito, me preguntó: ‘¿Vos querés realmente estar en placa?’. Le dije que sí, así que lo tomé súper bien, porque ya quería estar afuera”, contó.

También habló de Alfa, con quien tuvo varios roces a lo largo de la conviviencia. “Con él todo súper bien. Es una re persona, hay que saberlo llevar. No tengo nada malo que decir de él: siempre que estuve mal, estuvo ahí”, puntualizó. Y le tiró un palito a Agustín: “No le creo nada. Y se hace el estratega y tiene menos estrategia que el dominó”.

Otra de las cosas que quiso saber Del Moro es por qué no se apoyó en su dura historia de vida para generar mayor empatía en el público y apuntar a la final. “Sí, necesito la plata, pero tampoco tanto. Porque con lo que tengo, me puedo arreglar. Obvio, uno siempre quiere más, pero no servía contar mi historia, no quería hacerme la víctima ni nada de eso”, justificó su estrategia.