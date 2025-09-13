Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras haber sido sometido a una esplenectomía luego del grave accidente de tránsito que protagonizó cuando circulaba en moto por la ruta 7 a la altura de Francisco Álvarez.

Las autoridades médicas informaron que su estado requiere monitorización intensiva y cuidados postoperatorios para controlar posibles complicaciones derivadas de la pérdida del bazo, mientras que fuentes cercanas señalan que la investigación del siniestro continúa a cargo de la policía local.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

Según explicó su ex pareja y madre de sus mellizas, Daniela Celis, el joven debió ser operado y se encuentra “estable”. La (también) ex participante hizo un posteo en sus redes sociales donde compartió el estado de salud de Thiago y pidió cadenas de oración.

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina, quien también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.

Tal como explicó Celis, el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo” y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado; está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado; toda la luz es bienvenida. Gracias”.